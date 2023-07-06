Количество пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до восьми

Также в результате обстрелов были повреждены четыре жилых дома и пять объектов гражданской инфраструктуры

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку увеличилось с семи до восьми, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском - два обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На волновахском - один обстрел из РСЗО. <…> За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка", - следует из сообщения.

Уточняется, что ВСУ выпустили 110 единиц различных боеприпасов. "Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка, Еленовка, Волноваха. Повреждены четыре жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также пять объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в предыдущие сутки со стороны ВСУ было зафиксировано 49 обстрелов.