В ЮАР в результате утечки газа погибли более 20 человек

Предварительное расследование показало, что азот из баллона использовался для незаконной добычи полезных ископаемых

ПРЕТОРИЯ, 6 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 24 человека погибли на севере ЮАР в ночь на четверг в результате утечки газа. Об этом сообщил официальный представитель службы по чрезвычайным ситуациям столичной провинции Гаутенг Уильям Нтлади.

"На территории незаконного поселения вблизи города Боксбург произошла утечка газа, содержавшего азот, - приводит его слова местная радиостанция SABC. - Погибли все, кто находился вблизи баллона, из которого поступал газ. Баллон находился во дворе одного из домов".

Нтлади отметил, что предварительное расследование показало, что азот использовался для незаконной добычи полезных ископаемых.