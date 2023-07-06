Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона "Айдар"

Все обвиняемые будут присутствовать на суде очно

ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, 6 июля. Южный окружной военный суд 7 июля приступит к рассмотрению самого массового уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона "Айдар" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Все фигуранты дела будут присутствовать на суде очно, сообщил в четверг ТАСС один из адвокатов обвиняемых Павел Косован.

"Предварительное заседание по делу состоится 7 июля. В деле 18 фигурантов, им вменяются насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). Позднее в ходе судебного заседания они будут переквалифицированы на статьи УК РФ. Все обвиняемые будут принимать участие в процессе очно", - рассказал собеседник агентства.

Ранее российские суды рассматривали дела отдельных участников этого нацбатальона, но массовое дело рассматривается в РФ впервые. Суды в РФ также столкнулись с тем, что некоторые обвиняемые в результате обмена покинули СИЗО до передачи дела с их участием в суд для разбирательства

По данным прокуратуры Донецкой Народной Республики, все лица, которым предъявлены обвинения, являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В его составе фигуранты совершали на оккупированных Украиной территориях республики действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР.