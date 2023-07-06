На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Глава офиса президента Андрей Ермак призвал граждан не игнорировать предупреждение и не снимать работу средств ПВО

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Глава офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале призвал граждан не игнорировать предупреждение и "не снимать работу средств ПВО".

Ранее сообщилось, что воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До того тревогу объявляи в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в контролируемых украинскими войсками районах Запорожской и Херсонской областей.

В новость внесены изменения (2:18 мск) - добавлена новая информация.