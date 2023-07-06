В Магадане бывшего главного бухгалтера школы будут судить за хищение 1,7 млн рублей

Женщина изготавливала поддельные распоряжения и переводила себе завышенные суммы под видом выплаты зарплаты

ТАСС, 6 июля. Бывший главный бухгалтер школы в Магадане предстанет перед судом по обвинению в хищении более 1,7 млн рублей, сообщили журналистам в прокуратуре Магаданской области.

"В Магаданской области перед судом предстанет бывший главный бухгалтер школы по уголовному делу о хищении [более] 1,7 млн рублей из фонда оплаты труда", - рассказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное по строгости наказание по этим частям статей предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет в первом случае и сроком до 6 лет во втором.

По версии следствия, обвиняемая, находясь на должности главного бухгалтера, использовала свое служебное положение. Она изготавливала поддельные распоряжения о переводе денежных средств с лицевого счета учебного заведения на свои личные банковские счета под видом выплаты заработной платы, завышая суммы положенного ей ежемесячного денежного довольствия. Таким способом злоумышленница похитила свыше 1,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

В новость внесена правка (03:37 мск) - передается с уточнением наказаний по частям статей УК РФ в третьем абзаце.