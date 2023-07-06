В трех селах Приморья произошло аварийное отключение электроэнергии из-за циклона

Также на дорогах в сторону поселка Преображение и села Валентин наблюдаются переливы

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в трех селах Лазовского округа на юге Приморья после циклона, также в округе отмечается массовое падение деревьев, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале администрации Лазовского муниципального округа.

"Аварийное отключение: с. Кишиневка, с. Лазо ул. Набережная, часть п. Преображение (5 фидер). Энергетики работают над устранением аварии. <...> Массовое падение деревьев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на дорогах в сторону поселка Преображение и села Валентин встречаются переливы. Власти просят жителей не выезжать за пределы населенных пунктов.

Позже в Telegram-канале администрации Лазовского муниципального округа сообщили о восстановлении энергоснабжения в поселке Преображение.

"Электроснабжение в п. Преображение восстановлено в 09:00 (02:00 мск)", - говорится в сообщении.

Глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский в своем Telegram-канале призвал по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. "Есть угроза размыва земельного полотна ниже села Беневского, на 32-м км. На автодороге Сокольчи - Валентин проезд ограничен", - написал Мосальский.

В селе Кишиневка живет около 160 человек, в поселке городского типа Преображение - более 6 тыс. человек.

Утром в среду Приморье оказалось под влиянием глубокого циклона, воздействовавшего на южные районы. В течение дня на этих территориях шли сильные дожди с сильным ветром, на востоке залива Петра Великого высота волн ночью составляла до 4 м. В крае было объявлено штормовое предупреждение, была повышена штормовая готовность в пунктах базирования Тихоокеанского флота в регионе, энергетики также перешли в режим повышенной готовности.

Ситуация с транспортом

Проливные дожди также оставили без транспортного сообщения два населенных пункта в Приморье, всего ограничения движения действуют в пяти муниципалитетах, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

"В Михайловском муниципальном районе без сообщения находится село Зеленый Яр. На первом километре дороги Хабаровск - Владивосток - Зеленый Яр образовался перелив через дорогу. Проезда нет. <...> В Октябрьском муниципальном округе дождь прекратился. На 12-ом км дороги Галенки - Новогеоргиевка - Фадеевка - Застава проезда нет для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

В Хасанском муниципальном округе осадки прекратились. На дорогах наблюдаются переливы глубиной до 100 см и длиной до 70 м. Проезда нет на 17-18-ом км дороги Барабаш - Приморская - Перевозная - Безверхово, но отрезанных населенных пунктов здесь нет. В Партизанском муниципальном округе действуют ограничения проезда на дороге Новолитовск - Васильевка: на 1-ом км закрыт проезд для грузового транспорта.

В Пограничном муниципальном округе до сих пор идет дождь. На 96-ом км дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница образовался перелив через объезд моста глубиной 30 см, длиной 60 м. Проезд для легковых машин здесь осуществляется по мосту, для грузового транспорта проезда нет. Дежурит пост ГИБДД.

Пресс-служба администрации Владивостока сообщила, что в городе выпало 66 мм осадков, городские службы всю ночь занимались уборкой наносов грунтов с тротуаров и дорог. Местные СМИ в Telegram-каналах сообщают о том, что в Уссурийске в некоторых местах выпало около 1 м осадков, образовались большие глубокие лужи на городских дорогах, затоплен район Суворовского училища.