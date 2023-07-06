Системы крупнейшего грузового порта Японии восстановили после кибератаки

Предположительно, кибератаку организовала группировка Lockbit 3.0

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Компьютерные системы крупнейшего грузового порта Японии, расположенного в городе Нагоя в центральной части страны, в четверг полностью восстановлены после совершенной ранее кибератаки. Об этом объявила администрация порта.

По ее информации, выгрузка контейнеров будет возобновлена во второй половине дня. В администрации порта принесли извинения за случившееся.

По данным агентства Kyodo, администрация порта не связывалась с совершившими кибератаку при помощи вируса-вымогателя злоумышленниками. Деньги, которые требовали хакеры, им переведены не были - японские специалисты смогли нейтрализовать вирус-вымогатель и восстановить работу компьютерных систем порта.

В среду стало известно, что порт в Нагое подвергся атаке вируса-вымогателя, в результате которой вышли из строя компьютерные системы, отвечающие за работу контейнерных терминалов. Местные СМИ сообщали, что кибератака была организована хакерской группировкой Lockbit 3.0, однако официально соответствующая информация не подтверждалась.