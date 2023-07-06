6 июля, 01:27

В селе Ильинка в Забайкалье из-за разлива реки подтопило более 100 домов

Спасатели организовали работы по ликвидации последствий происшествия

ТАСС, 6 июля. Река Кручина разлилась и подтопила более 100 домов в селе Ильинка в Забайкальском крае. Об этом сообщили в четверг в прокуратуре региона.

"В связи с обильными осадками и прорывом дамбы в ночь с 5 на 6 июля оказались подтоплены 127 участков, 110 домов, в которых проживает 290 человек. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

По данным регионального ГУ МЧС России, на месте находятся спасатели.

Интенсивные осадки привели к паводку и в других местностях. "Подтоплено 65 приусадебных участков и 23 жилых дома в 4-х населенных пунктах: Курунзулай, Улеты, Урульга и Александровский Завод. <...> Кроме этого, размыто четыре участка автомобильных дорог регионального значения, имеются альтернативные пути проезда, над восстановлением движения работает тяжелая техника", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

На подтопленных участках организованы работы по ликвидации последствий паводка. Привлечена группировка в составе 104 человек и 37 единиц техники. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка в составе 85 человек и 20 единиц техники. На утро 6 июля в Александрово-Заводский район запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с представителями министерств и ведомств региона. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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