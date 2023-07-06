В Забайкалье за двое суток выпало около 60% месячной нормы осадков

Прогнозируется подтопление дачного кооператива Шишкино-Остров и села Ильинка Читинского района

ТАСС, 6 июля. Дожди в Забайкалье привели к подъему уровня рек, за двое последних суток в регионе выпало около 60% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в четверг в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"За двое суток в регионе выпало до 60% месячной нормы осадков, что дало реакцию на малые и небольшие реки края и резко повысило их уровень. Вместе с тем, сейчас наблюдается небольшое снижение уровня воды в реках. Ожидается ослабление циклона с завтрашнего дня", - сообщили в ведомстве.

На 6 июля прогнозируется подтопление дачного кооператива Шишкино-Остров и села Ильинка Читинского района. На месте находятся спасатели.

По данным региональном прокуратуры, в Ильинке паводковыми водами подтопило более 100 домов. Кроме того, добавили в ГУ МЧС по Забайкалью, подтоплено 65 приусадебных участков и 23 жилых дома в четырех населенных пунктах: Курунзулай, Улеты, Урульга и Александровский Завод. Размыто четыре участка автомобильных дорог регионального значения, имеются альтернативные пути проезда, над восстановлением движения работает тяжелая техника.

На подтопленных участках организованы работы по ликвидации последствий. Привлечена группировка в составе 104 человек, 37 единиц техники. В готовности к реагированию аэромобильная группировка в составе 85 человек, 20 единиц техники. На утро 6 июля в Александрово-Заводский район запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с представителями министерств и ведомств региона.