Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ поселка из РСЗО

Населенный пункт обесточен

ТАСС, 6 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" поселок шахты 19/20 в Никитовском районе Горловки. Он обесточен, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

"ВФУ [вооруженные формирования Украины] подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 "Град" поселок шахты 19/20 (Никитовский район Горловки). <…> Вследствие украинской вооруженной агрессии обесточен поселок шахты 19/20", - говорится в сообщениях Приходько.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что зафиксирован обстрел по Никитовскому району Горловки из населенного пункта Щербиновка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.