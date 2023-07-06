6 июля, 02:03,
обновлено 6 июля, 02:09
Военная операция на Украине

Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ поселка из РСЗО

Населенный пункт обесточен

ТАСС, 6 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" поселок шахты 19/20 в Никитовском районе Горловки. Он обесточен, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

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"ВФУ [вооруженные формирования Украины] подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 "Град" поселок шахты 19/20 (Никитовский район Горловки). <…> Вследствие украинской вооруженной агрессии обесточен поселок шахты 19/20", - говорится в сообщениях Приходько.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что зафиксирован обстрел по Никитовскому району Горловки из населенного пункта Щербиновка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм. 

Теги:
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