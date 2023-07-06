Лесопожарную группировку в Хабаровском крае усилят специалистами из Приморья

Всего в тушении лесных пожаров в регионе задействовали 249 человек, 10 единиц техники, 14 воздушных судов

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Дополнительная группа пожарных из Приморского края отправится на помощь в тушении природных возгораний в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Сегодня прибывают 50 работников парашютно-десантной пожарной службы Приморской авиабазы", - сказали в министерстве. Ранее для оказания помощи в тушении пожаров в край прибывали группы из Приморья, Омской области и Бурятии.

Накануне главы Якутии, Магаданской области и Хабаровского края обратились в Рослесхоз и правительственную комиссию с просьбой ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В Хабаровском крае, где введен режим ЧС, сложная ситуация с пожарами отмечается на севере региона. Всего огнем в крае, по данным на четверг, охвачено почти 45,9 тыс. га, зарегистрировано 48 пожаров. Накануне площадь лесных пожаров составляла 30,8 тыс. га. В основном, пожары регистрируются в Аяно-Майском и Охотском районах. Они возникли в труднодоступных местах из-за гроз в десятках и сотнях километрах от населенных пунктов. Распространению огня способствует сухая и жаркая погода. В континентальной части северных территорий Хабаровского края отмечается температура на 2-3 градуса выше нормы, воздух прогревается до 25-35 градусов.

Сейчас в тушении огня в регионе задействовано 249 человек, 10 единиц техники, 14 воздушных судов.

С начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировали 385 пожаров на общей площади 225,6 тыс. га.