В Якутии группировку пожарных для тушения лесных возгораний увеличили почти до 800 человек

В регионе действует 140 лесных пожаров с площадью более 164 тыс. га

ТАСС, 6 июля. Площадь лесных пожаров в Якутии продолжает расти, к тушению возгораний привлекли еще около 100 человек. По состоянию на утро 6 июля в тушении участвуют почти 800 человек, сообщили в региональном оперативном штабе.

"Действует 140 лесных пожаров с площадью более 164 тыс. га. Также продолжают действовать 2 ландшафтных пожара с площадью более 3,2 тыс. га. В тушении задействовано 796 человек, 24 единицы техники и авиация. Самолеты-зондировщики готовы к работе в Усть-Майском районе", - сообщили в оперштабе.

5 июля глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в ближайшее время в республику для тушения пожаров будет направлено два вертолета Ми-8 МЧС РФ, которые прибудут в ближайшие дни. Помощь в тушении возгораний оказывают специалисты из соседних регионов: в Усть-Майском районе работают 25 лесопожарных из Бурятии, на днях в республику из Забайкальского края приедут 40 сотрудников Читинской авиабазы.

За минувшие сутки пожарным удалось потушить 11 лесных пожаров на площади порядка 5,6 тыс. га. "Два пожара ликвидировано в Олекминском районе, включая тот, который действовал на территории заповедника. Также пожары потушены в Амгинском, Верхнеколымском и Усть-Майском районах", - уточнил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрей Коноплев.

Вместе с тем обнаружено 32 новых лесных пожара на площади около 5,9 тыс. га.

С 3 июля на территории Якутии введен режим ЧС.