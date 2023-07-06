В Байкальске Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка

Жителей города призвали подготовить документы на случай эвакуации и запастись питьевой водой

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за дождевого паводка введен в городе Байкальске Иркутской области. Об этом в четверг сообщил глава города Василий Темгеневский на своей странице во "ВКонтакте".

"С сегодняшнего дня в городе объявлен режим ЧС. Оповещение жителей территорий возможного подтопления будет проведено в ближайшее время мобильными группами", - написал Темгеневский.

Он призвал горожан подготовить документы и медикаменты на случай эвакуации, запастись питьевой водой. В Байкальске проживают более 12 тыс. человек.

В Слюдянском районе Иркутской области, к которому относится Байкальск, повысился уровень воды в реках из-за сильных дождей. Информация о подтоплениях, а также о том, какие отметки на реках достигнуты, уточняется. Накануне администрация Байкальска в своих аккаунтах в соцсетях сообщала, что в зону возможного подтопления попадает турбаза и 216 домов в 7-и населенных пунктах района.

Ранее синоптики региона предупредили о сильных дождях 5 и 6 июля, порывах ветра до 15-20 м/с. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности.