На реках Хабаровского края начался подъем воды

На отдельных водоемах отмечают колебания в пределах 5-30 см за сутки

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Гидрологи зафиксировали подъемы уровней воды в реках Хабаровского края после дождей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"После осадков, которые проходили по краю и в верхнем течении Амура, на отдельных реках наблюдаются подъемы воды, но все они пока не существенны. Как будет складываться ситуация с паводками со второй половины июля, будет зависеть от интенсивности традиционных для этого времени года муссонных дождей. Уточненные прогнозы гидрологи смогут дать позже, а пока во всех районах продолжается непрерывное наблюдение за изменением ситуации на реках", - приводятся в сообщении слова начальника отдела предупреждения ЧС комитета правительства края по гражданской защите Павла Листратенко.

Ранее сообщалось, что на реках региона преобладал спад воды. Уровень воды в Амуре у Хабаровска, а также на ряде других рек был ниже обычных показателей на 0,5-1 м. Администрация Хабаровска информировала о временном прекращении подходов теплоходов к некоторым остановкам левого берега, где расположены дачи.

Уровень Амура у Хабаровска составляет 70 см от нулевой отметки. В течение двух ближайших суток на этом участке он вырастет на 15-20 см. По информации Дальневосточного гидрометцентра, все реки Хабаровского края находятся в основных берегах. На Нижнем Амуре, на Уссури и Хоре уровни воды ниже обычных для этого периода времени. На отдельных водоемах отмечаются колебания в пределах 5-30 см за сутки. Начальник отдела гидропрогнозов хабаровского Гидрометцентра Анастасия Пивикова сообщила ТАСС, что уровень воды в Амуре будет колебаться до середины лета, пока не пойдут муссонные дожди, которые приходятся на вторую половину июля и август.