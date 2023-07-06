В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с участием грузовика

Авария произошла на автодороге М-5 "Урал"

САМАРА, 6 июля. /ТАСС/. Грузовой и легковой автомобили столкнулись на трассе в Самарской области, в результате чего пострадали шесть человек, включая трех детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг.

"5 июля в 20:37 (19:37 мск) водитель 1989 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь по автодороге М-5 "Урал" со стороны города Самары в сторону города Москвы, на 908-м км указанной автодороги при развороте (данный маневр запрещен дорожной разметкой) совершил столкновение с транспортным средством Renault 4х2 под управлением водителя 1993 г.р.", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что пострадали шесть человек, которые находились в легковом автомобиле, включая двухлетнюю девочку, сидевшую на руках у матери. Водитель и один из пассажиров доставлены в реанимационное отделение. Также в ведомстве уточнили, что водитель ехал без прав, возбуждено дело об административном правонарушении.