Число жертв ДТП с автобусом в Мексике увеличилось до 29

Пятеро пострадавших доставили в столицу штата из-за тяжести травм

МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Не менее 29 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в мексиканском штате Оахака. Об этом сообщило в среду министерство внутренних дел региона.

"К сожалению, число погибших в результате ДТП этим утром в [муниципалитете] Магдалена Пеньяско возросло до 29, данные были подтверждены прокуратурой штата", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

По данным властей, в больницах остаются 19 человек, из-за тяжести травм 5 пострадавших были доставлены в столицу штата.

Ранее сообщалось о 26 погибших. Как пишет газета El Universal, автобус упал с высоты 20 метров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте из-за неисправных тормозов.