В Приангарье из-за паводка подтопило 6 домов и около 40 участков

В западных, южных, верхнеленских районах области продолжает действовать циклон

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Почти 40 участков и 6 жилых домов подтоплены в разных районах Иркутской области, где проходит дождевой паводок. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на 11:00 (06:00 мск) подтоплены 22 участка и частично 2 улицы в поселке Раздолье Усольского района, а также 3 участка в садоводстве "Ясная поляна" Ангарского городского округа. На место направлены 2 автобуса для эвакуации жителей при необходимости, силами администрации проводится информирование населения. Уровень реки Китой в районе Раздолья составляет 307 см при критическом уровне 280 см. <…> На особом контроле гидрологическая обстановка в Слюдянском районе, где небольшие по протяженности горные реки и ручьи за считанные минуты могут превратиться в бурные потоки. <…> В Байкальске подтоплены 14 участков и 6 жилых домов", - говорится в сообщении.

В Байкальске силами администрации проводятся водоотводные работы. Адресную помощь населению оказывают спасатели.

В Слюдянском районе, где находится Байкальск, за последние сутки выпало наибольшее по области количество осадков - 116 мм. Уровень воды в реке Солзане в районе Байкальска составляет 341 см при критической отметке 400 см, в реке Снежной в районе села Выдрино - 336 см при критической отметке 390 см, в реке Слюдянке в районе города Слюдянка - 250 см при критической отметке 290 см. В Южном Прибайкалье сложились условия для схода селей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в четверг сообщила, что в Байкальске перекрыто движение по мосту через реку Харлахту из-за повышения уровня воды. Жителям и гостям города рекомендуют пользоваться объездными путями. Экипажи ГИБДД регулируют дорожное движение. По федеральной автодороге Р-258 "Байкал" движение осуществляется в штатном режиме.

Повышение уровня воды в реках также произошло в Черемховском районе, подтопило межмуниципальные дороги, частично разрушило подвесной мост в селе Онот. На реке Ие в Тулунском районе уровень воды возле поселка Аршан составляет 402 см при критической отметке 400 см. На месте дежурят сотрудники МЧС. Жалоб от населения не поступало, подтопленных участков нет.

По информации синоптиков, в западных, южных, верхнеленских районах Иркутской области продолжает действовать циклон. В четверг в некоторых районах, в горах Восточного Саяна местами продолжатся сильные дожди, по области прогнозируют грозы с порывами ветра до 15-20 м/с.