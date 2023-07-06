6 июля, 04:27

Жителя Томской области приговорили к трем годам колонии за ложное сообщение о минировании

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам исправительной колонии строгого режима жителя города Асино Томской области, который 24 февраля ложно сообщил о минировании железнодорожного вокзала, сообщили в четверг в пресс-службе регионального УМВД.

"Асиновский городской суд Томской области вынес обвинительный приговор 30-летнему местному жителю, который 24 февраля текущего года сообщил в межмуниципальный отдел МВД России "Асиновский" ложную информацию о минировании железнодорожного вокзала в районном центре. <…> [Суд] признал фигуранта виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Следователи установили, что в тот день мужчина позвонил в полицию и рассказал об опасности, якобы угрожающей посетителям и работникам станции. Полицейскими во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов незамедлительно были приняты меры к обследованию места происшествия и прилегающей к нему территории, в том числе с применением специальных технических средств и служебных собак. В результате проверки сведения о существующей угрозе не подтвердились. Мужчина, сообщивший ложную информацию об акте терроризма, был установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Томской области. 

Теги:
РоссияТомская область
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