В Петербурге потушили пожар на складе с покрышками

Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пожар на складе с покрышками в Санкт-Петербурге на площади 3,5 тыс. кв. м ликвидирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, ул. Салова, д. 27, поступило 5 июля в 13:01 мск. В 13:56 мск пожару был присвоен повышенный номер №2. В 15:01 мск пожар локализован на площади 3,5 тыс. кв. метров, а в 20:59 ликвидировано открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали. К тушению привлекались 95 человек и 28 единиц техники. В готовность был приведен вертолет Ка-32 МЧС России.