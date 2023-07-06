В Туве у одного из госпитализированных не подтвердился диагноз "сибирская язва"

Медики продолжают наблюдать за проживающими непосредственно в эпидемиологическом очаге заболевания

ТАСС, 6 июля. Диагноз "сибирская язва" не подтвердился у одного из шести госпитализированных в больницы Республики Тыва. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"У одного пациента сибирской язвы не выявлено. Также накануне в Барун-Хемчикский межкожуунный (районный - прим. ТАСС) медицинский центр поступила одна женщина с подозрением на заболевание сибирской язвой. Анализы взяты, пациент находится под наблюдением врачей", - сообщили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницы Тувы было госпитализировано шесть человек. У четверых диагноз был подтвержден.

По данным министерства, медики продолжают наблюдать за проживающими непосредственно в эпидемиологическом очаге сибирской язвы. "Мобилизованные из других ЦКБ и ММЦ (межкожуунный медицинский центр) машины скорой помощи продолжают работать, лекарств достаточно", - пояснили в министерстве.

Прокуратура республики 30 июня сообщала, что в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы местный житель госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения чабанской стоянки. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. За ними организовано медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и ежедневным двукратным измерением температуры тела. Вакцинацию в очаге сибирской язвы прошли 84 человека. По данным Россельхознадзора, в убое зараженного животного и разделки его туши участвовали четыре человека.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.