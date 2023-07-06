Пропавшего под Астраханью туриста из Подмосковья нашли мертвым

Его тело извлекли из Волги в Енотаевском районе

АСТРАХАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли из Волги в Енотаевском районе Астраханской области тело пропавшего в субботу 64-летнего туриста из Московской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"5 июля в 19:05 (18:05 мск - прим. ТАСС) Енотаевский район, село Копановка, река Волга в воде обнаружен погибший мужчин, опознан, как гражданин 1959 года рождения, пропавший 1 июля 2023 года в природной среде в районе села Пришиб Енотаевского района. Тело извлечено из воды, передано сотрудникам полиции", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 1 июля спасатели начали поиск туриста, приехавшего в Енотаевский район для отдыха и рыбалки. Ведомством было организовано взаимодействие с УМВД, Центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи, ГКУ "Волгоспас", на месте работали инспектора ГИМС.