В Ангарске Иркутской области начали эвакуацию жителей из-за угрозы подтоплений

Уровень воды в реке повысился до критических отметок

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Эвакуация жителей началась в некоторых районах Ангарского городского округа Иркутской области, где из-за продолжительных дождей повысился уровень воды в реках.

Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил мэр Ангарска Сергей Петров.

"В некоторых районах Ангарского округа проводится предварительная эвакуация жителей в связи с повышением уровня воды в Китое. Уровень воды в реке повысился до критических отметок", - написал Петров.

По данным на 08:00 (03:00 мск) уровень воды в реке в селе Раздолье достигал 307 см при критической отметке 280 см, в Ангарске - 275 см при критической отметке 475 см. Ожидается дальнейший подъем уровня воды и выход в пойму. В городском округе ввели режим повышенной готовности.