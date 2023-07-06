В Улан-Удэ неизвестные облили краской памятник Герою Советского Союза

Организована доследственная проверка

УЛАН-УДЭ, 6 июля. /ТАСС/. Неизвестные облили краской памятник Герою Советского Союза Сергею Орешкову в Улан-Удэ, начата проверка. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

"Прокуратура Республики Бурятия контролирует проведение доследственной проверки по факту вандализма в парке им. С. Н. Орешкова. Установлено, что неизвестные лица облили бюст черной краской", - уточнили в ведомстве.

По данным мэрии, инцидент произошел рано утром. "В данный момент подано заявление в полицию, ведутся следственные действия", - добавили в мэрии.

Сергей Николаевич Орешков - гвардии младший лейтенант, командир взвода 124-го гвардейского стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного взвода. Родился в 1916 году в Вологодской области, работал мастером на локомотивовагоноремонтном заводе в Улан-Удэ. В 1942 году был призван в Красную Армию, в 1943 году в бою за деревню Васищево Харьковской области закрыл собой амбразуру вражеского дота, ценой собственной жизни способствовал выполнению взводом боевой задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 20 декабря 1943 года Орешкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.