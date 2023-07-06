В КНР объявили оранжевый уровень предупреждения из-за жары

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Пекина, провинций Хэбэй и Хэнань температура может превышать в течение дня 40 градусов по Цельсию

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Центральное метеорологическое управление КНР объявило в четверг оранжевый уровень предупреждения в связи с распространившейся на обширных территориях страны жарой.

По прогнозам синоптиков, температура в Северном Китае, на участках рек Хуанхэ и Хуайхэ, в регионах к югу от реки Янцзы, в Южном Китае, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и автономном районе Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйском автономном районе и провинции Шэньси превысит 35 градусов по Цельсию. В некоторых районах Пекина, провинций Хэбэй и Хэнань температура может превышать в течение дня 40 градусов по Цельсию.

Аномальная жара сохранится в Пекине, Тяньцзине, провинциях Хэбэй, Шаньдун и Хэнань с 6 по 10 июля.

В Китае действует трехуровневая система предупреждения о высоких температурах воздуха с цветовой кодировкой: красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за ним следуют оранжевый и желтый.