В Херсонской области сообщили о ночном обстреле ВСУ Алёшек и других населенных пунктов

Украинские военные выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах

ГЕНИЧЕСК, 6 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли Алёшки и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 36 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Алёшки, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

Он уточнил, что в течение дня в среду ВСУ также выпустили 23 снаряда по Алёшкам, 15 - по Голой Пристани, 14 - по Казачьим Лагерям, 12 - по Крынкам и 9 - по Сагам.