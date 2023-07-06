6 июля, 05:32
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об усилении Киевом обстрелов на краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что в большинстве случаев противник применяет польские, немецкие и французские орудия

ЛУГАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины усилили обстрелы из 155-мм артиллерии производства стран НАТО на краснолиманском участке фронта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"На краснолиманском направлении противник усилил обстрелы натовской артиллерией. Вооруженные формирования Украины усилили использование 155 мм гаубичной и самоходной артиллерии", - сказал он.

Марочко отметил, что в большинстве случаев противник применяет польские, немецкие и французские орудия. "В меньшей степени зафиксированы американские и английские системы артиллерийского огня", - добавил он. 

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