В ЛНР сообщили об усилении Киевом обстрелов на краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что в большинстве случаев противник применяет польские, немецкие и французские орудия

ЛУГАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины усилили обстрелы из 155-мм артиллерии производства стран НАТО на краснолиманском участке фронта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На краснолиманском направлении противник усилил обстрелы натовской артиллерией. Вооруженные формирования Украины усилили использование 155 мм гаубичной и самоходной артиллерии", - сказал он.

Марочко отметил, что в большинстве случаев противник применяет польские, немецкие и французские орудия. "В меньшей степени зафиксированы американские и английские системы артиллерийского огня", - добавил он.