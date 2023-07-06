В Югре площадь природных пожаров за сутки выросла в 1,5 раза

Площадь возгораний составила более 512 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июля. /ТАСС/. Спасатели тушат 3 ландшафтных пожара и 26 лесных на общей площади более 512 га. Об этом сообщили в Департаменте недропользования и природных ресурсов Югры в четверг.

"По состоянию на утро 6 июля в Югре проводятся работы по тушению 3 ландшафтных пожаров на площади 125,3 га и 26 лесных пожаров на площади 512,4 га. К их ликвидации привлечены 314 работников Авиалесоохраны Югры. За прошедшие сутки в регионе потушили 2 ландшафтных пожара на площади 209 га и 6 лесных пожаров на площади 47,55 га", - сказано в сообщении.

По данным регионального Гидрометцентра, в Югре с 3 по 5 июля в ряде территорий фиксировалась максимальная температура воздуха выше 33 градусов. 6 июля сохранится сильная жара с температурой выше плюс 33 градусов.

Накануне в регионе шло тушение 2 ландшафтных пожаров и 11 лесных на общей площади более 351 га. В связи с аномальной жарой и прогнозируемой грозовой активностью все службы Югры были приведены в повышенную готовность.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 138 ландшафтных пожаров на площади 22 894,33 га, 253 лесных пожара на площади 22 540,81 га и 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.

Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, ранее в Кондинском районе вводился режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.