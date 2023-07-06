В Подмосковье задержали мужчину за попытку повредить электрораспределительную станцию

Также злоумышленник поджег иномарку

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Ногинске мужчину, который поджег иномарку на территории одного из административных зданий и попытался повредить электрораспределительную станцию. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что на территорию одного из административных зданий Богородского городского округа проник неизвестный, который поджег автомобиль иностранного производства и попытался повредить электрораспределительную станцию. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей", - сказала она.

Петрова отметила, что пострадавших в результате возгорания нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении преступления и задержали его возле одного из домов города", - добавила Петрова.

В настоящее время злоумышленник арестован.