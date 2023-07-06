В Челябинске бывших сотрудников больницы осудили на 9,5 года и 8 лет за взяточничество

По данным пресс-службы управления ФСБ России по региону, общая сумма взятки составила 2,4 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска признал бывших заместителя главного врача по административно-хозяйственной части и главного инженера ГБУЗ "Областная клиническая больница №3" виновными в получении взятки за оплату фактически не выполненных работ на 2,4 млн рублей и приговорил их к 9,5 года и 8 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Фигуранты признаны виновными по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере). Заместитель главврача приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 2 млн рублей, а главный инженер - к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области сообщили ТАСС, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по региону, которые сопровождали уголовного дела. По версии следствия, работники больницы в 2020 году получили взятку от представителя коммерческой организации в размере 400 тыс. рублей. Деньги им передали за оплату фактически не выполненных работ по государственному контракту.