По данным экстренных служб, госпитализировали 139 человек

ТАСС, 6 июля. Общее число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 53, сообщили ТАСС в экстренных службах в четверг.

"Найдены тела еще троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек", - сказал собеседник агентства.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.