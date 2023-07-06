6 июля, 06:14,
обновлено 6 июля, 06:27
Военная операция на Украине

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 53

Алексей Коновалов/ ТАСС
Каховская ГЭС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По данным экстренных служб, госпитализировали 139 человек

ТАСС, 6 июля. Общее число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 53, сообщили ТАСС в экстренных службах в четверг.

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"Найдены тела еще троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек", - сказал собеседник агентства.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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