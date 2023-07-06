В США рейс с 177 пассажирами поменял маршрут из-за угрозы безопасности

Рейс благополучно приземлился в Спокане

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Пассажирский рейс Атланта - Сиэтл был перенаправлен в аэропорт американского города Спокан (штат Вашингтон) после поступившей от одного из 177 пассажиров "прямой угрозы". Об этом сообщила авиакомпания Alaska Airlines.

"Пассажир в разговоре с одной из бортпроводниц прямо угрожал безопасности нашего самолета. Местные и федеральные правоохранительные органы были немедленно уведомлены и встретили самолет, когда он приземлился", - приводит комментарий авиакомпании телеканал Fox News.

По ее сведениям, рейс, на борту которого находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа, благополучно приземлился в Спокане в 17:15 по местному времени (03:15 мск). Все они были эвакуированы. Полиция Спокана, саперы и ФБР оперативно отреагировали на угрозу. По состоянию на 18:45 (04:45 мск) представители полеты были возобновлены.

Как уточнила Alaska Airlines, рейс был перенаправлен в Спокан "в качестве меры предосторожности".