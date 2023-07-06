В Байкальске начали эвакуацию жителей из-за паводка

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, уровень воды в реке Солзан составляет 350 см при критической отметке 400 см

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Эвакуацию жителей одного из микрорайонов города Байкальска Иркутской области объявили из-за дождевого паводка и повышения уровня воды в реках. Об этом в четверг сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте" глава города Василий Темгеневский.

"В связи с резким повышением уровня реки Солзан объявляется эвакуация жителей домов №201, 202, 203, 204 микрорайона Гагарина (1-й этаж обязательно)", - написал он.

Пункт временного размещения развернут в школе. Для эвакуации будет предоставлен транспорт.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, уровень воды в реке Солзан в районе Байкальска на 12:00 (07:00 мск) составляет 350 см при критической отметке 400 см. В городе также вышла из берегов река Харлахта, в результате чего подтопило 14 участков и 6 жилых домов, где проживают 29 человек. Жителям оказывается адресная помощь. Специалисты оперативно провели углубление русла реки. Угроза подтопления локализована, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Моногород Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал. Население составляет более 12 тыс. человек.

В Иркутской области проходит дождевой паводок. Почти 40 участков и 6 жилых домов подтоплены в разных районах региона. Введен режим повышенной готовности. Эвакуацию также проводят в некоторых районах Ангарского городского округа. По информации синоптиков, в четверг в некоторых районах, в горах Восточного Саяна местами продолжатся сильные дожди, по области грозы, при грозах ветер до 15-20 м/с.