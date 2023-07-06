На пляжах Лонг-Айленда усилили патруль после нападений морских животных

Пять человек пострадали от укусов, предположительно, акул, сообщил телеканал CNN

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Власти американского штата Нью-Йорк усилили патруль побережья острова Лонг-Айленд после того, как пять человек пострадали от укусов крупных морских животных, предположительно акул. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.

По его данным, органы безопасности усиленно патрулируют пляжи и используют дроны для обнаружения потенциальных угроз. Во вторник беспилотники зафиксировали стаю из 50 акул недалеко от одного из пляжей Лонг-Айленда. В тот же день были укушены пять человек, в том числе двое подростков. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Директор программы изучения акул штата Флорида Гевин Нейлор заявил CNN, что пловцам стоит соблюдать меры безопасности, чтобы избежать нападений хищников. "Необходимо всегда плавать группами. Не стоит заплывать слишком далеко от берега, также следует избегать рыб, которых обычно используют в качестве наживки", - отметил Нейлор.

Телеканал уточняет, что в 2022 году Музей естественной истории штата Флорида зафиксировал 57 случаев неспровоцированного нападения акул на человека по всему миру. 41 из них произошло в США, в частности 8 - в Нью-Йорке.