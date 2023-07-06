В Тюмени ликвидировали сторонника украинских нацистов, пытавшегося взорвать объект ТЭК

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что сотрудники ФСБ нейтрализовали представителей украинских военизированных формирований, которые готовили на территории региона преступление террористического характера

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ нейтрализовали жителя Тюмени при попытке совершить теракт на объекте ТЭК по заданию украинских военизированных формирований. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и в пресс-службе Следственного комитета.

"На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера. При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", - сообщили в ЦОС.

В свою очередь, как сообщили в СК, "4 июля во время задержания злоумышленника на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газо-нефтераспределительного узла 38-летний мужчина в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников ФСБ, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ. На предупреждения он не реагировал. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован".

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На месте боестолкновения обнаружен пистолет Макарова с патронами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство, которое обезврежено взрывотехниками, сообщили в ФСБ.

В СК отметили, что житель Тюмени был "сторонником радикальных взглядов и разделял идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения". Следователями управления СК по Тюменской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатого устройства), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также иные лица, причастные к совершению данного преступления, добавили в СК.