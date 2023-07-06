В ФРГ задержали семь человек, которые собирались устроить теракт

Как сообщила Генпрокуратура Германии, речь идет о пяти гражданах Таджикистана, одном гражданине Туркменистана и одном гражданине Киргизии

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ задержали в четверг семь исламистов, которые собирались устроить теракт. Об этом сообщила Генпрокуратура Германии.

Речь идет о пяти гражданах Таджикистана, одном гражданине Туркменистана и одном гражданине Киргизии. Все они прибыли в Германию весной 2022 года с территории Украины, говорится в пресс-релизе. Подозреваемые поддерживали контакты с представителями ИГ (запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство").

"В конце июня 2022 года они сформировали террористическую ячейку с целью проведения резонансных терактов в Германии, - говорится в сообщении. - Чтобы реализовать свой план, подозреваемые уже подбирали цели в Германии, осматривали возможные места для совершения преступлений и пытались добыть оружие. Однако к нынешнему моменту у них не было конкретного плана для нападения".

Задержания были проведены в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ. Предполагается, что в течение дня подозреваемые будут помещены под арест.