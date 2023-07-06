В Приморье непогода нарушила транспортное сообщение в шести населенных пунктах

В крае действует штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Транспортное сообщение нарушено в шести населенных пунктах Приморского края после обильных осадков и подъема уровня воды в реках. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления МЧС.

"Нарушено транспортное сообщение с шестью населенными пунктами (Яконовка, Слинкино, Ключ Романовский, Веселый, Скворцово, Партизан)", - говорится в сообщении.

Регион оказался во власти циклона, который оказывал влияние на южные районы. В течение дня на этих территориях шли сильные дожди с сильным ветром, на востоке залива Петра Великого высота волн ночью достигала 4 м. В крае было объявлено штормовое предупреждение, была повышена штормовая готовность в пунктах базирования Тихоокеанского флота в регионе, энергетики также перешли в режим повышенной готовности. Ливни, которые принес циклон, вызвали подъем воды в реках в некоторых районах на 1,5-3 м.