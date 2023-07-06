В Чувашии засуха повредила посевы на площади 8,6 тыс. га

Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики, перечислены субсидии по 22 заключенным договорам страхования в сумме 939,3 тыс. рублей

ТАСС, 6 июля. Почвенная засуха повредила посевы на площади 8,6 тыс. га в Чувашии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства республики.

"По предварительным данным муниципальных округов на 5 июля 2023 года, пострадали посевы 60 сельхозтоваропроизводителей на площади 8,6 тыс. га", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, перечислены субсидии по 22 заключенным договорам страхования в сумме 939,3 тыс. рублей. Застрахованная площадь сельхозугодий составила 11 542 га. В работе у страховых организаций находятся 14 договоров страхования на 6 534 га посевных площадей. "Возможные потери урожая сельскохозяйственных культур и ущерб в денежном выражении в настоящее время уточняются", - говорится в сообщении.

Режим ЧС в связи с засухой до особого распоряжения на данный момент введен в четырех муниципальных округах республики - в Канашском, Козловском, Урмарском и Янтиковском. Доля этих округов в общей площади зерновых и зернобобовых культур республики в 2023 году составляет 20,9%, картофеля - 21,7%, овощей открытого грунта - 16%. Разработан проект плана мероприятий по снижению масштабов ущерба от ЧС.

В сообщении говорится, что погодные условия, неблагоприятные для роста и развития сельскохозяйственных культур, в этом сезоне характерны для многих регионов страны. Режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи уже введен на территории Новосибирской области, в республиках Татарстан и Удмуртия, а также в Пермском крае.

В среду на официальном интернет-портале органов власти республики было опубликовано распоряжение о введении режима ЧС на территории Урмарского муниципального округа в Чувашии с 4 июля до особого распоряжения.