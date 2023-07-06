Пожар на АЗС в центре Москвы полностью ликвидировали

Информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на автозаправочной станции в центре Москвы, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 10:06 загорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в МЧС.

Площадь возгорания составила 3 кв. м, после начала пожара подача топлива на колонку автоматически прекратилась. Всего на АЗС в момент ЧП находилось 27 тонн бензина и дизельного топлива. Стоявшие на заправке автомобили не повреждены.

Ранее сообщалось, что на пересечении ТТК и Комсомольского проспекта загорелась АЗС, открытым пламенем горела одна колонка. Тушение осложнял тот факт, что она находилась рядом с резервуаром с топливом.