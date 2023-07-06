На Камчатке два человека пропали при попытке выйти на катере в океан

Пресс-служба территориального управления СК сообщила, что еще одного мужчину удалось спасти

ТАСС, 6 июля. Два человека пропали при попытке выйти на маломерном катере в районе соединения протоки Озерной с Тихим океаном на Камчатке. Транспортное средство стало тонуть, третий находившийся на катере мужчина спасен, сообщает в четверг пресс-служба территориального управления Следственного комитета.

"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю организована проверка обстоятельств безвестного исчезновения двух мужчин при попытке выйти в море на маломерном судне. По предварительно поступившей информации, 6 июля в районе соединения протоки Озерная с Тихим океаном маломерное судно с тремя жителями Усть-Камчатского района стало тонуть, в результате чего двое мужчин 31 года и 36 лет пропали без вести. Еще одного мужчину удалось спасти. В настоящее время ведутся поиски пропавших", - говорится в сообщении.

По итогам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с требованиями законодательства.