Фигуранты дела о покушении на замглавы Херсонской области получили 23 и 24 года колонии

В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Доманчуку и Скакуну пожизненное заключение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в четверг приговорил диверсантов Юрия Доманчука и Виталия Скакуна, обвиняемых по делу о покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка, к 23 и 24 годам колонии соответственно, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать их виновными и назначить Скакуну 24 года колонии, Доманчуку - 23 года", - сказал судья.

В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Доманчуку и Скакуну пожизненное заключение.

Покушение на Булюка было совершено в Скадовске 12 декабря 2022 года. При взрыве автомобиля Булюк получил осколочные ранения, водитель погиб. Диверсантов задержали в тот же день.

По данным обвинения, на территории Скадовска Скакун и Доманчук незаконно приобрели взрывчатку МОН-50 и пистолеты Макарова. Как сообщал представитель экстренных служб Херсонской области, операцией руководил подполковник Службы безопасности Украины Павел Савицкий, диверсанты готовили теракт несколько месяцев. Доманчук по указанию Савицкого передал Скакуну мину, которую тот установил у дома замгубернатора. 12 декабря прошлого года Скакун и Доманчук вели наблюдение за Булюком, когда тот вышел из дома и направился к машине, Скакун привел взрывчатку в действие. Дело в отношении Савицкого выделено в отдельное производство, его местонахождение не установлено.