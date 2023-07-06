На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за угрозу поджечь суд

Местный житель уже ранее был судим за совершение преступления аналогичной направленности

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к шести годам в колонии общего режима Евгения Шабанова, признав его виновным в заведомо ложном сообщении о намерении поджечь здание суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Прикубанским районным судом города Краснодара оглашен приговор в отношении Евгения Шабанова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ. Житель Краснодара осужден за угрозу сжечь суд. Суд признал Шабанова виновным. С учетом того, что ранее он уже был судим за совершение преступления аналогичной направленности, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сентябре 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в Прикубанский районный суд, чтобы узнать о судьбе своего искового заявления. В здание его не пропустили судебные приставы. Тогда он позвонил на номер экстренной службы и сообщил оператору, что готовится поджечь здание суда. На место выехали сотрудники полиции, они установили, что сообщение является ложным и задержали звонившего.