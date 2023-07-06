На Чукотке потушили все лесные пожары

В пресс-службе Авиалесоохраны отметили, что причиной возгораний стали грозы

ТАСС, 6 июля. Пожарные без применения техники потушили все лесные пожары на Чукотке. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Авиалесоохраны (входит в Рослесхоз).

"Авиалесоохрана только вручную в условиях постоянного ветра в 40 км/ч ликвидировала все лесные пожары на Чукотке, в том числе крупный очаг на площади, пройденной огнем 7,1 тыс. га, борьба с которым велась почти неделю. Причиной пожаров стали грозы", - говорится в сообщении.

При этом помощь Авиалесоохране Чукотского автономного округа в борьбе с огнем оказали 26 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны.

Ранее сообщалось, что пожары разгорелись недалеко от села Ваеги в Анадырском районе Чукотки, а также в 19 км от села Краснено и в 106 км от села Омолон.