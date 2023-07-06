В Забайкалье в трех муниципальных округах ввели режим ЧС из-за паводка

В подтопленных районах работают спасатели, оказывается адресная помощь населению

ТАСС, 6 июля. Пять населенных пунктов Забайкалья оказались подтопленными из-за паводка, в трех муниципальных округах региона введен режим ЧС. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

"Циклон, пришедший со стороны Монголии, принес в Забайкальский край сильные дожди. В Читинском и Борзинском районах, Александрово-Заводском муниципальном округе введен режим ЧС. Потоплено 140 приусадебных участков и 33 жилых дома (в большинстве которых вода зашла в подвалы), в которых проживает 471 человек", - сообщили в ведомстве.

У родственников расселены 115 человек, в том числе 15 детей. В пунктах временного размещения граждан нет.

После интенсивных осадков на ручьях и малых реках Забайкалья произошел резкий подъем уровня воды. Это привело к подтоплениям в пяти населенных пунктах Читинского, Борзинского, Улетовского, Карымского районов и Александрово-Заводского муниципального округа.

Также подтоплены четыре участка автомобильных дорог протяженностью 11 км, частично повреждено два автомобильных моста. В подтопленных районах работают спасатели, оказывается адресная помощь населению.

"В настоящее время к ликвидации последствий непогоды привлечено 147 человек и 46 единиц техники, в том числе 20 плавсредств. В готовности к применению находится аэромобильная группировка МЧС России в составе 100 человек и 16 единиц техники, в том числе 7 плавсредств", - добавили в ГУ МЧС по Забайкалью.