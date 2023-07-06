В МЧС сообщили, что 42-градусная жара в Волгоградской области продлится до 10 июля

Ведомство призвало не выходить на улицу с 12:00 до 16:00

ВОЛГОГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Сильная жара до плюс 42 градусов ожидается в Волгоградской области до 10 июля. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.

"В дневные часы 7, 8, 9 июля в отдельных южных и в отдельных восточных районах Волгоградской области ожидается сильная жара плюс 40-42 градуса", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области призвали соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятным температурным режимом: стараться не выходить на улицу в самое жаркое время с 12:00 до 16:00, проветривать помещения, надевать легкую светлую одежду, солнцезащитные очки и головной убор.

С 5 июля в регионе был введен особый противопожарный режим из-за повышения температуры воздуха.