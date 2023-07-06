6 июля, 09:30
Беспорядки во Франции

Во Франции за ночь из-за беспорядков задержали 20 человек

По данным радиостанции France Info, в последние дни число преступлений, связанных с беспорядками, значительно снизилось

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Французская полиция задержала 20 человек в ходе беспорядков в течение ночи. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на министерство внутренних дел республики. По его данным, в последние дни число преступлений, связанных с беспорядками, значительно снизилось.

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Радиостанция также сообщила о "55 поджогах транспортных средств и нанесении повреждений одному зданию". Кроме того, за ночь пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

В среду министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате сообщил, что полицейские и жандармы задержали в ходе беспорядков во Франции 4 тыс. человек, из которых 10% не имели французского гражданства. По его словам, беспорядки на всей территории страны прекратились. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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