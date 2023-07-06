Под Ангарском в зону затопления могут попасть более 5 тыс. человек в садоводствах

В округ дополнительно направляется сводная группировка спасателей для обеспечения оперативного реагирования при дальнейшем повышении уровней рек

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек, проживающих в 27 садоводствах, попадают в зону возможного затопления в Ангарском городском округе Иркутской области, где на ближайшие сутки прогнозируется ухудшение паводковой ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По прогнозу, ночью и днем 7 июля крайне негативная обстановка может сложиться в черте города Ангарска, где в зону полного затопления может попасть 27 садоводств, в которых постоянно или временно проживает более 5 тыс. человек. В Ангарский городской округ дополнительно направляется сводная группировка спасателей для обеспечения оперативного реагирования при дальнейшем повышении уровней рек", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС рекомендовало властям в превентивных целях провести эвакуацию из всех садоводств, расположенных в пойме реки Китой. По информации пресс-службы администрации городского округа, в настоящее время из садоводства "Ясная поляна" и с заимки Якимовка вывезены 19 человек, в том числе двое детей. На 12:00 (07:00 мск) на территории Ангарска уровень воды в реке Китой составил 315 см при критической отметке 475 см.

Эвакуация также проводится в городе Байкальске в Слюдянском районе. Там необходимо вывезти жильцов из трех многоэтажных домов в микрорайоне Гагарина, который находится рядом с рекой Солзан.

В Иркутской области наиболее сложная паводковая обстановка складывается в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах, Ангарске. Критические отметки уровней воды в реках превышены в населенных пунктах Раздолье Усольского района, где подтоплены 32 приусадебных участка, в СНТ "Ясная поляна" Ангарского городского округа, где подтоплены 20 участков. Привлечены дополнительные силы и средства федеральных и областных спасательных формирований. В Тулунском и Нижнеудинском районах работает аэромобильная группировка.

В регионе введен режим повышенной готовности. По информации синоптиков, в четверг в ряде районов продолжатся сильные дожди.