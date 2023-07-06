В Испании задержали россиян, причастных к угону машин для продажи в других странах

Сотрудники гражданской гвардии также обнаружили несколько промышленных складов в Мурсии и Аликанте, где члены группировки скрывали угнанные машины в ожидании отправки в другие страны

МАДРИД, 6 июля. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность группировки, специализирующейся на угоне транспортных средств, подделке их идентификационных элементов и последующей отправке машин в третьи страны для продажи. Среди задержанных были граждане России, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов.

В ходе операции правоохранители задержали пять человек: трех граждан России, гражданина Румынии и подданного Испании. Расследование началось более года назад, когда правоохранительные органы узнали о существовании преступной организации, которая занималась угоном автомобилей с помощью электронных приспособлений.

Сотрудники гражданской гвардии также обнаружили несколько промышленных складов в Мурсии и Аликанте, где члены группировки скрывали угнанные машины в ожидании отправки в другие страны.