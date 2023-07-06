Суд приговорил жителя Башкирии к 19 годам колонии за убийство жены и двух сыновей

Свою вину в содеянном он признал

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима 63-летнего жителя города Салават в Башкирии, который в августе 2022 года убил супругу и двух своих сыновей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в сообщении.

Как установило следствие, вечером 23 августа 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в комнату к своим 38-летним сыновьям и ударил их ножом в область шеи. Потерпевшие, которые были инвалидами первой и второй группы из-за проблем опорно-двигательным аппаратом, скончались на месте. Кроме того, злоумышленник ударил ножом свою 64-летнюю супругу, выбежавшую на шум. Она впоследствии умерла в больнице.

Мужчина не стал скрываться и дождался приезда правоохранителей. Свою вину в содеянном он признал.