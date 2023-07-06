В Оренбургской области нашли пропавшую женщину с двумя детьми

Их жизни и здоровью ничего не угрожает

ТАСС, 6 июля. Женщину и двух ее детей, ранее пропавших в Орске Оренбургской области, нашли живыми. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщилв пресс-службе УМВД по области.

"Сотрудниками полиции установлено местонахождение женщины с детьми. Жизни и здоровью женщины и детей ничего не угрожает", - сообщили в управлении. Полицейские отметили, что им поступило множество звонков от граждан, указывающих, где и когда видели пропавших.

Ранее женщина и две девочки 7 и 9 лет ушли из дома и не вернулись. В среду полицейские начали разыскивать пропавших.