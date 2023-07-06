Москалькова заявила, что правоохранители быстро отреагировали на избиение Милашиной

По словам омбудсмена, "преступники должны быть установлены и наказаны"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рада быстрой реакции правоохранительных органов в ситуации с нападением неизвестных на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

"4 июля обратилась в следственные органы о возбуждении уголовного дела по факту нападения и причинения телесных повреждений Елене Милашиной и адвокату Александру Немову. Уголовное дело возбуждено и расследуется. Рада, что реакция наступила быстро. Ждем результатов. Преступники должны быть установлены и наказаны", - написала омбудсмен в Telegram-канале.

Неизвестные напали во вторник на Милашину и Немова на территории Чечни. Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", он сообщил, что о ЧП доложено главе государства Владимиру Путину.

СК РФ возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и умышленное причинение легкого вреда здоровью) после нападения на журналистку и адвоката. В СК добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению, и всех обстоятельств произошедшего.